×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловской области не хватает своих АльпСегодня в 17:11

  • Текст

Под Нижним Тагилом.

Для узнаваемости Свердловской области нужны свои Альпы. Гору Белую, расположенную под Нижним Тагилом, Эдуард Россель предложил превратить в популярный горно-лыжный курорт, передает "Уралинформбюро".

По словам экс-губернатора, на горе нужно оборудовать к пяти уже имеющимся спускам еще 20, и построить несколько десятков коттеджей или гостиницу.

Как рассказал агентству член Совета Федерации, отдых на Белой популярен не только у жителей Среднего Урала, но и Тюменской области. В выходные спортивно-развлекательный комплекс на горе посещает до четырех тысяч человек.

"Там есть поселок такой Уралец, я предлагаю превратить его в альпийский городок. Он как раз среди гор стоит, прямо внизу. Там несколько деревянных домов бы снести и поставить современные дома, гостиницу. И это будет красивый, маленький поселочек горнолыжного направления", - пояснил Россель.

По его мнению, уральские Альпы могут стать "изюминкой" Среднего Урала и "фишкой", которая прославит регион на весь мир.

Как уже сообщалось ранее, у первого губернатора Свердловской области есть масса инициатив, как сделать регион центром притяжения для туристов. Одна из них - установить в столице региона гигантскую статую Святой Екатерины, которую было бы видно со всех точек города.

Ранее по теме:
Россель: уральской столице нужна Екатерина с протянутой рукой

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

В Югре отвернулись от жертв ДТП.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×