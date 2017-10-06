Свердловской области не хватает своих АльпСегодня в 17:11
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Под Нижним Тагилом.
Для узнаваемости Свердловской области нужны свои Альпы. Гору Белую, расположенную под Нижним Тагилом, Эдуард Россель предложил превратить в популярный горно-лыжный курорт, передает "Уралинформбюро".
По словам экс-губернатора, на горе нужно оборудовать к пяти уже имеющимся спускам еще 20, и построить несколько десятков коттеджей или гостиницу.
Как рассказал агентству член Совета Федерации, отдых на Белой популярен не только у жителей Среднего Урала, но и Тюменской области. В выходные спортивно-развлекательный комплекс на горе посещает до четырех тысяч человек.
"Там есть поселок такой Уралец, я предлагаю превратить его в альпийский городок. Он как раз среди гор стоит, прямо внизу. Там несколько деревянных домов бы снести и поставить современные дома, гостиницу. И это будет красивый, маленький поселочек горнолыжного направления", - пояснил Россель.
По его мнению, уральские Альпы могут стать "изюминкой" Среднего Урала и "фишкой", которая прославит регион на весь мир.
Как уже сообщалось ранее, у первого губернатора Свердловской области есть масса инициатив, как сделать регион центром притяжения для туристов. Одна из них - установить в столице региона гигантскую статую Святой Екатерины, которую было бы видно со всех точек города.
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