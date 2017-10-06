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Пока "прокурор не возбудится": мусор с Шувакиша будут вывозить по-новомуСегодня в 16:56

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Сейчас в поселке горы грязи.

Шувакиш утопает в мусоре. В октябре с улицы Зеленой убрали единственный накопитель, и отходы жители кидают просто на землю. Поселок относится к Железнодорожному району Екатеринбурга. Как сообщили "Уралинформбюро" в его администрации, финансирование на вывоз мусора закончилось .

Ранее эту услугу по договору оказывал подрядчик. До конца года из городского бюджета был оплачен вывоз определенного объема отходов. Подрядчик отработал договор "раньше срока". В администрации считают, что жильцы сами виноваты в сложившейся ситуации.

"Жители близлежащих домов в этот же контейнер выкидывали свой крупногабаритный и строительный мусор. Мешки привозили газелями, КамАЗами, – рассказали в пресс-службе районной администрации. – За вывоз этого контейнера жильцы частных домов ничего не платили – платил город. Если организовывать постоянный и неограниченный вывоз мусора, за это им придется платить, как жильцам многоквартирных домов – около 350 рублей. Но люди платить не хотят".

Администрация пыталась подключить поселок к городской программе "Мусор в белом". По ее условиям жильцам нужно самостоятельно покупать пакеты для мусора и просто выставлять их в оговоренное время на улицу. А подъехавший мусоровоз их заберет. Но и тратиться на пакеты люди не соглашаются.

Сейчас администрация района заключает договор с новым подрядчиком, но он начнет работать только с января 2018 года. До этого времени вывозить мусор власти будут своими силами.

"Вывозить будет по мере накопления. Будем оформлять как вывоз несанкционированной свалки. Будем вывозить, пока у нас есть деньги на эту статью расходов. И, естественно, пока прокурор не возбудится. Вот и будем бегать от мусорки до прокуратуры и обратно", – сокрушается представитель пресс-службы.

В будущем власти планируют установить камеры видеонаблюдения, чтобы в контейнеры не сбрасывали крупногабаритный мусор.

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