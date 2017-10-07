Скончался директор санатория "Обуховский" Альберт МакарянСегодня в 10:25
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Ему было 76 лет.
Прислали скорбную новость из Камышлова: Почетный гражданин Свердловской области, директор санатория "Обуховский" Альберт Николаевич Макарян сегодня ночью умер, сообщил источник "Уралинформбюро".
Альберт Макарян родился 5 июля 1941 года в семье военного врача в селе Голенки Молотовского района (Приморский край). Трудовую жизнь начал в 16 лет на станкостроительном заводе. Одновременно учился в вечерней школе рабочей молодежи.
В 1963 году окончил Тбилисское артиллерийское военное училище, в 1968-м — Военный Факультет Института физкультуры им. Лесгафта в Ленинграде, в 2002-м — Уральский юридический институт.
"Обуховский" Альберт Николаевич возглавил в 1986 году, когда тот еще был пансионатом. Под его руководством санаторий стал одним из известнейших курортов Урала. Располагается он в 140 километрах от Екатеринбурга. Основным лечебным фактором является уникальная по своим свойствам минеральная вода "Обуховская", аналогов которой в России больше нет.
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Была знакома с Альбертом Николаевичем по работе. Начало 90-х, в стране почти разруха, трудно идет любое дело... А в санатории "Обуховский" уже была видна рука Хозяина с большой буквы. Что-то помаленьку строилось, на территории чистота и порядок. Человек был очень энергичный и дружелюбный. Приношу соболезнования родным, близким и коллегам Альберта Николаевича.ответить
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