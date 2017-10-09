×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Паштет с кукумарией поможет пережить холодаСегодня в 09:41

  • Текст

Вместе с мармеладом из водорослей.

Инновационный рацион поможет людям выжить в регионах в холодным климатом. Продукты питания с морскими добавками разработали молодые ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе вуза.

Мясной паштет с кукумарией, мармелад с бурыми водорослями, колбаса и сосиски с ламинарией и другие новинки аспиранты представили на Международной конференции по технологии производства пищевых продуктов для питания в холодных регионах, прошедшей в Харбине (КНР).

Аспирантка ДВФУ Марина Киселева предложила способ использования панцирей, хвостов и голов креветок при создании новых пищевых продуктов.

Особую заинтересованность в разработках ДВФУ проявил Харбинский университет пищевой промышленности.

Все эти продукты обогащены биоактивными веществами, которые помогут человеку выжить в условиях холода. Добавки - белки животного и растительного происхождения. "При окислении 1 грамма белка выделяется 16,5 грамма энергии, обогащенное белками питание помогает пережить холодное время года. Кроме того, в продуктах мы используем жирные кислоты морских гидробионтов", - рассказала профессор департамента пищевых наук и технологий ДВФУ Татьяна Каленик.

Вареную колбасу и сосиски с морской капустой уже попробовали ученики одной из школ Владивостока.

Также в линейке инновационных рецептов ученых Школы биомедицины ДВФУ есть разные салаты и "наношоколад" с морской капустой, хлебобулочные изделия и напитки с экстрактами зеленых водорослей, соусы на основе морских добавок и другое.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

В Югре отвернулись от жертв ДТП.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×