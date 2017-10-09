Вместе с мармеладом из водорослей.

Инновационный рацион поможет людям выжить в регионах в холодным климатом. Продукты питания с морскими добавками разработали молодые ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе вуза.

Мясной паштет с кукумарией, мармелад с бурыми водорослями, колбаса и сосиски с ламинарией и другие новинки аспиранты представили на Международной конференции по технологии производства пищевых продуктов для питания в холодных регионах, прошедшей в Харбине (КНР).

Аспирантка ДВФУ Марина Киселева предложила способ использования панцирей, хвостов и голов креветок при создании новых пищевых продуктов.

Особую заинтересованность в разработках ДВФУ проявил Харбинский университет пищевой промышленности.

Все эти продукты обогащены биоактивными веществами, которые помогут человеку выжить в условиях холода. Добавки - белки животного и растительного происхождения. "При окислении 1 грамма белка выделяется 16,5 грамма энергии, обогащенное белками питание помогает пережить холодное время года. Кроме того, в продуктах мы используем жирные кислоты морских гидробионтов", - рассказала профессор департамента пищевых наук и технологий ДВФУ Татьяна Каленик.

Вареную колбасу и сосиски с морской капустой уже попробовали ученики одной из школ Владивостока.

Также в линейке инновационных рецептов ученых Школы биомедицины ДВФУ есть разные салаты и "наношоколад" с морской капустой, хлебобулочные изделия и напитки с экстрактами зеленых водорослей, соусы на основе морских добавок и другое.