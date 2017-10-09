×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Октябрь одарит свердловчан тепломСегодня в 09:59

  • Текст

Дождей почти не будет.

Начавшаяся рабочая неделя на Среднем Урале будет теплой. Столбики термометров днем будут подниматься до плюс 12 градусов. Дожди пройдут лишь местами. По ночам в северных районах возможен мокрый снег и похолодание до минус 1 градуса, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге 11 октября воздух прогреется до плюс 13. 12-14 октября синоптики сулят до 10 градусов тепла, по ночам - до плюс 5 градусов. Существенных осадков не ожидается.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

В Югре отвернулись от жертв ДТП.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×