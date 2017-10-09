Дождей почти не будет.

Начавшаяся рабочая неделя на Среднем Урале будет теплой. Столбики термометров днем будут подниматься до плюс 12 градусов. Дожди пройдут лишь местами. По ночам в северных районах возможен мокрый снег и похолодание до минус 1 градуса, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге 11 октября воздух прогреется до плюс 13. 12-14 октября синоптики сулят до 10 градусов тепла, по ночам - до плюс 5 градусов. Существенных осадков не ожидается.