И с опозданием.

9 октября пассажиры рейса "Екатеринбург – Дубай" авиакомпании flydubai полетят маршрутом "Челябинск – Дубай". До столицы Южного Урала их из Кольцово довезут на автобусах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани.

Вылет борта и без того был существенно задержан. Подняться в воздух уральцы должны были еще днем 8 октября. Вылет изначально перенесли на 07.00 9 октября. Позже было принято решение, что отправятся в полет екатеринбуржцы из Челябинска. Согласно расписанию авиагавани южноуральской столицы, самолет в Дубай вылетит в 12.00.

Накануне самолет, летевший из Дубая в столицу Урала, по решению экипажа ушел на посадку в Челябинск. Так поступить пилотов вынудили сложные погодные условия. Однако остальные рейсы в Кольцово взлетали и приземлялись по расписанию.