По версии британцев.

Стадион "Екатеринбург Арена" стал самым "чокнутым" в мире. Так считают журналисты британского издания The Telegraph, передает "Уралинформбюро".

"Вот оно. Трибуны вне стадиона, на котором мы увидим четыре матча группового турнира следующим летом. Очень эксцентрично" – прошлись корреспонденты по "ушам" уральской арены.

После екатеринбургского стадиона журналисты решили вспомнить и другие странные спортивные сооружения. Так, в списке сразу два южнокорейских стадиона – у одного крыша "не до конца открыта", у второго ее "сносит ветром".

Стоит отметить, уже определены 15 команд участниц ЧМ-2018. В списке: Египет, Польша, Коста-Рика, Нигерия, Испания, Германия – действующие чемпионы мира, Англия, Бельгия, Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия. На правах хозяйки чемпионата выступит сборная Россия. Уже известно, что играть на самом чокнутом стадионе в мире россияне не будут. Основная жеребьевка игр пройдет в декабре, передает "Уралинформбюро".

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