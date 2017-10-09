"Екатеринбург Арена" признана самым "чокнутым" стадионом мираСегодня в 11:10
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По версии британцев.
Стадион "Екатеринбург Арена" стал самым "чокнутым" в мире. Так считают журналисты британского издания The Telegraph, передает "Уралинформбюро".
"Вот оно. Трибуны вне стадиона, на котором мы увидим четыре матча группового турнира следующим летом. Очень эксцентрично" – прошлись корреспонденты по "ушам" уральской арены.
После екатеринбургского стадиона журналисты решили вспомнить и другие странные спортивные сооружения. Так, в списке сразу два южнокорейских стадиона – у одного крыша "не до конца открыта", у второго ее "сносит ветром".
Стоит отметить, уже определены 15 команд участниц ЧМ-2018. В списке: Египет, Польша, Коста-Рика, Нигерия, Испания, Германия – действующие чемпионы мира, Англия, Бельгия, Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия. На правах хозяйки чемпионата выступит сборная Россия. Уже известно, что играть на самом чокнутом стадионе в мире россияне не будут. Основная жеребьевка игр пройдет в декабре, передает "Уралинформбюро".
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