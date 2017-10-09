В Екатеринбурге коммунальные проблемы решают депутатыСегодня в 12:07
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Заксобрания региона.
Екатеринбуржцы за решением коммунальных проблем идут к парламентариям. Как рассказал "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев, горожане все чаще жалуются на дырявую кровлю или сгнивший пол.
С просьбой оказать помощь в решении сразу нескольких коммунальных проблем к народному избраннику обратилась жительница многоквартирного дома на улице Саввы Белых.
"Одна из проблем, о которой рассказала заявительница, касается растущих почти вплотную к дому деревьев. Их ветви нависают над крышей, стучат по стенам и окнам квартир, повреждают отделку дома. Другая проблема – дырявая кровля, из-за которой в период дождей и снегопадов потолок и стены в ее квартире промокают", - пояснил депутат.
Однако это не все, что волнует жильцов дома. Людей беспокоит сгнивший в подъезде пол, по которому небезопасно ходить, а также нерегулярный вывоз мусора.
По словам Евгения Зяблицева, он направил депутатский запрос в департамент государственного жилищного и строительного надзора по фактам ненадлежащего исполнения управляющей компанией обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома.
Сотрудники департамента выехали на проверку, которая частично подтвердила указанные жильцами нарушения. Устранить их обслуживающая организация должна была в срок до 1 октября 2017 года. В итоге пол в подъезде был отремонтирован, выполнена санитарная обрезка деревьев.
"С регулярностью вывоза мусора проблема еще не решена, держу этот вопрос на контроле", - рассказал агентству "Уралинформбюро" депутат Заксобрания Евгений Зяблицев.
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