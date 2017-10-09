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На Южном Урале общественники нашли "отравителей" воздухаСегодня в 11:56

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Злостных.

В Челябинской области инспекторы охраны природы нашли компании, загрязняющие воздух рядом с поселком Кременкуль. Местные жители неоднократно жаловались на задымление и химический запах, сообщили "Уралинформбюро" в областной экологической приемной.

Фото: Челябинская экологическая приемная.

В ходе рейда были выявлены два промышленных источника, загрязняющих воздух. "ООО "Магистраль" и ООО "Вика" неоднократно попадали под проверку регионального министерства экологии. Кроме того, предприятия не имеют разрешения на выбросы. Сейчас по ООО "Вика" проходит проверка. Ранее выданные министерством предписания не исполнены", - отметили общественники.

Специалисты экологической приемной намерены обратиться в прокуратуру, чтобы запретить работу компаний, пока те не модернизуют оборудование и не получат все разрешительные документы.

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