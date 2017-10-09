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Московскую "Тройку" согнули в кольцоСегодня в 12:29

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И вмонтировали в браслет.

В конце октября 2017 года москвичи первыми в мире примерят силиконовые браслеты и керамические кольца с функционалом "Тройки".

"Транспортные карты в виде колец и браслетов с функцией проездных билетов еще никто в мире не реализовывал. Мы первыми внедряем различные способы оплаты проезда, предлагая нашим пассажирам самые передовые решения", - цитирует "Интерфакс" руководителя департамента транспорта, заммэра Москвы Максима Ликсутова.

По его словам, одними из первых "транспортные" кольца получили молодожены, отпраздновавшие свадьбу 10 сентября.

Пока планируется выпустить 500 браслетов. Их можно будет приобрести на станции метро "Пушкинская" и в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".

На мысль найти "Тройке" новый облик натолкнула большая популярность транспортных карт - брелоков. Ранее был расширен и функционал самой "Тройки". Теперь по ней можно получить скидки в кафе и ресторанах, а также оплатить парковку, передает "Уралинформбюро".

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