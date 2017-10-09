Екатеринбургскую улицу удлинят до ЕКАДСегодня в 12:25
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На радость жителям Академического.
Перспективные кварталы района Академический соединит с ЕКАД 2,5-километровая дорога, которая станет продолжением улицы Амундсена, а через реку Патрушиху будет перекинут мост, сообщает "Уралинфомбюро".
Проект "смычки" улицы Амундсена с кольцевой автодорогой был рассмотрен 9 октября на публичных слушаниях в областном Минстрое. Разработала его компания "ПроектУрал.ру". По словам директора компании Антона Гилева, участок строительства дороги не затронет расположенные по соседству особо охраняемые природные территории (Юго-Западный лесопарк). Под изъятие попали земли муниципальные, неразграниченные и принадлежащие застройщику Академического.
Антон Гилев знакомит участников слушаний со спецификой будущей магистрали.
В непосредственной близости от дорожной строки находятся садоводческие товарищества, авторынок "Академический", а также проектируемые кварталы №№ 45, 15 и 20 Академического района. К ней также будут примыкать перспективные улицы Курчатова, Ландау и Тимофеева-Ресовского.
На этом месте улица Амундсена сегодня обрывается... Фото: yandex.ru/maps.
Новая дорога достигнет в длину 2422 метра, а в ширину — 60 метров, включая тротуары и велосипедные дорожки. Вдоль магистрали зарезервированы участки под строительство паркингов, обустройство автобусных остановок и зон отдыха для горожан. При этом велодорожки планируется отбить от остальной проезжей части участками зеленой зоны.
Что касается автобусного движения, оно будет организовано по всей протяженности новой дороги, от проспекта Академика Сахарова до ЕКАД. А вот троллейбус пойдет только на участке от Сахарова до улицы Ландау, после чего повернет в направлении кварталов южнее Патрушихи. Кроме того, вдоль дороги планируется установить светофоры, обустроить четыре линии освещения и ливневую канализацию. Еще одним важным элементом путепровода станет мост через Патрушиху шириной 15 метров и длиной 40 метров.
Участники слушаний одобрили проект, однако высказали ряд важных пожеланий. Так, член садоводческого товарищества "Виктория", представившийся Александром, предложил сделать рядом со строящимся мостом дополнительные съезды. По его мнению, это будет отличным подарком для местных садоводов, которые после ввода в строй очередного участка ЕКАД вынуждены делать 15-километровой крюк, чтобы добраться до города.
Следует добавить, что в августе 2017 года трест "Уралтрансспецстрой" выиграл два муниципальных тендера на строительство дорог, имеющих прямое отношение к Академическому. До июля 2020 подрядчик проложит на участке между улицами Бориса Рябинина и Суходольской километровую магистраль, а проспект Академика Сахарова та же компания собирается продлить до улицы Амундсена.
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