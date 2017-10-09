После сообщений СМИ.

Позеленевший под Нижним Тагилом пруд проверяет прокуратура. Поводом для инспекции на акваторию Черноисточинского водохранилища стали сообщения СМИ, передает "Уралинформбюро".

Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры со специалистами отобрали образцы для выяснения обстоятельств возможного загрязнения, сообщили агентству в пресс-службе свердловского областного ведомства.

Черноисточинский пруд окрашивается в зеленый цвет третий год. Ранее по материалам прокурорской проверки следственные органы возбуждали и расследуют уголовное дело. "В ходе предыдущей проверки при отборе образцов промывных сточных вод из шламонакопителя в Черноисточинском водохранилище выявлялись превышения концентрации загрязняющих веществ: по взвешенным веществам в 2,1 раза, по алюминию в 57,5 раз. Также многократно были превышены концентрации железа, марганца, свинца, меди", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате ООО "Водоканал-НТ" было оштрафовано на 135 тысяч рублей за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты и пользование водным объектом с нарушением условий водопользования. Директору также назначен штраф - 25 тысяч. Постановления в законную силу не вступили.

Кроме того, надзорное ведомство направило иск в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с требованиями запретить ООО "Водоканал-НТ" любой сброс сточных вод в пруд и модернизировать Черноисточинский гидроузел, предусмотрев утилизацию шлама, образующегося в процессе водоподготовки.

Стоит отметить, что Черноисточинский пруд обеспечивает питьевой водой более 150 тысяч человек.

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