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Санврачи назвали причины массового заражения энетровирусом в ЕкатеринбургеСегодня в 14:37

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Плохая вода и гигиена.

Предположительными причинами заражения 44 человек энтеровирусом в цыганском поселке в Екатеринбурге стали плохие санитарно-гигиенические условия проживания и недостаточная личная гигиена. Кроме того, в районе отсутствует централизованное водоснабжение и канализация, люди пили воду из скважин. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Случаи заболевания были зарегистрированы с 15 сентября по 8 октября 2017 года. Заразились 32 ребенка и 12 взрослых. Все они госпитализированы в больницу №40. Заболевания протекают в легкой и средней степени тяжести. Окончательный диагноз "энтеровирусная инфекция" поставлен 26 заболевшим: 21 случай – "менингиальная форма", 5 случаев – "герпангина".

Школа №41, где учатся заболевшие дети, закрыта на карантин. Сейчас специалисты Роспотребнадзора проводят подворовой обход жилого района и наблюдают за контактировавшими с больными. На территории цыганского поселка проводится эпидемиологического расследование.

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