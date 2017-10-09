Запрет на продажу подошел к концу.

9 октября в России истекает срок ограничения на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами. Действие постановления не было продлено. А значит, на прилавки вернется настойка "Боярышника", передает "Уралинформбюро".

Последний раз мораторий продлевали в июле на 90 дней. Запрет на продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта более 28% действовал почти год. Ввели его после того, как в Иркутске в декабре 2016 года 78 человек умерли, отравившись лосьоном для ванн "Боярышник".

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