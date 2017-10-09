Пациентка разбившихся под Алма-Атой врачей умерла в больницеСегодня в 16:09
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Через 6 дней.
Женщина, к которой летели разбившиеся на Ан-28 врачи, скончалась в областной клинической больнице Шымкента 8 октября, сообщает "Уралинформбюро".
Мать шестерых детей попала к специалистам 2 октября в очень тяжелом состоянии. По словам завотделением реанимации Вячеслава Цая, последние три дня, когда пошло ухудшение, с ней был врач из НИИ кардиологии.
До этого пациентке, имеющей два вида гепатита, сепсис и полиорганную недостаточность, провели операцию. Женщина лежала в коме с отеком мозга, пишет Sputnik.
Стоит напомнить, Ан-28 разбился 3 октября недалеко от Алма-Аты. На борту воздушного судна были пять человек: командир, второй пилот, техник, акушер-гинеколог и врач-реаниматолог. Они спешили помочь роженице.
По сообщениям врачей, шестой ребенок пациентки, которого она родила перед госпитализацией, здоров и находится с семьей женщины.
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