Агзам Шарафиев.

9 октября 2017 года ушел из жизни известный артемовский журналист, создатель и редактор независимой газеты "Егоршинские вести" Агзам Шарафиев, передает "Уралинформбюро".

"Знал его более десяти лет. Он был настоящим бойцом. Обладал смелостью не молчать, а говорить в лицо правду, пусть и неудобную. Лично знаю, что благодаря принципиальной позиции его газеты удавалось помогать простым людям и успешно бороться с равнодушием, казенщиной и даже глупостью местных властей", - написал на своей странице в Facebook знакомый с Шарафиевым депутат Госдумы Максим Иванов.

По его словам, журналист умер в результате скоротечной болезни, ему был 61 год.

В советские годы Агзам Шарафиев работал в "Уральском рабочем". После увольнения вместе с женой создал независимую газету "Артемовские вести". Как депутат гордумы был известен активной гражданской позицией: боролся с коммунальным беспределом в муниципалитете.

В марте 2017 года неизвестные подбросили к дому Шарафиева гранату на боевом взводе. Лишь по случайности ему удалось избежать гибели.

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