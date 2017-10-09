×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ветераны ВСМПО услышали "Соло трех столиц"Сегодня в 17:02

  • Текст

И подивились дарам осени.

К Дню пожилого человека ветераны ВСМПО получили материальную помощь. На выплаты пенсионерам, состоящим на учете в Совете ветеранов, ушло 6 миллионов 226 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма".

Кроме того, перед бывшими заводчанами с программой "Соло трех столиц" выступили оперные певцы Александр Краснов, Олег Бударацкий и Евгений Крюков. Аккомпанировал им Уральский государственный русский оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России Леонида Шкарупы.

До начала концерта пожилые люди могли посетить выставку декоративно-прикладного искусства "Мастер – золотые руки". Бывший машинист тепловоза Алексей Боровиков продемонстрировал зрителям собственноручно связанный джемпер. Ветеран цеха №21 Адольф Добротин устроил дегустацию меда с собственной пасеки. А заказчицы скамеечек от экс-литейщика цеха №1 Николая Матвеева выстроились в очередь.

Параллельно работала выставка "Дары осени". Причудливые кабачки, томаты, кукуруза, лук, яблоки и другие овощи и фрукты выросли на участках экс-заводчан.

Завершили праздник танцы под духовой оркестр.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

В Югре отвернулись от жертв ДТП.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×