И подивились дарам осени.

К Дню пожилого человека ветераны ВСМПО получили материальную помощь. На выплаты пенсионерам, состоящим на учете в Совете ветеранов, ушло 6 миллионов 226 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма".

Кроме того, перед бывшими заводчанами с программой "Соло трех столиц" выступили оперные певцы Александр Краснов, Олег Бударацкий и Евгений Крюков. Аккомпанировал им Уральский государственный русский оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России Леонида Шкарупы.

До начала концерта пожилые люди могли посетить выставку декоративно-прикладного искусства "Мастер – золотые руки". Бывший машинист тепловоза Алексей Боровиков продемонстрировал зрителям собственноручно связанный джемпер. Ветеран цеха №21 Адольф Добротин устроил дегустацию меда с собственной пасеки. А заказчицы скамеечек от экс-литейщика цеха №1 Николая Матвеева выстроились в очередь.

Параллельно работала выставка "Дары осени". Причудливые кабачки, томаты, кукуруза, лук, яблоки и другие овощи и фрукты выросли на участках экс-заводчан.

Завершили праздник танцы под духовой оркестр.