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Юных тюменцев со школьной скамьи будут учить геологииСегодня в 17:34

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В специальной лаборатории.

В физико-математической школе Тюменской области появится уникальная геологоразведочная лаборатория. Организовать кружок для всех желающих решили, увидев заинтересованность учащихся. Реализовать проект помогла компания "Газпром геологоразведка": она предоставила оборудование, учебную литературу и коллекции камней.

Торжественное открытие кабинета Эрвье состоится 13 октября 2017 года. Начнется церемония с минералогического брифинга и подведения итогов профильной олимпиады, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте образования и науки.

В рамках мероприятия шестиклассники будут презентовать один из предложенных минералов и отвечать на любые вопросы о нем. Предполагается, что формат брифинга поможет подросткам научиться представлять свои исследования и чувствовать себя более уверенно перед публикой.

Геологическую олимпиаду для учеников физико-математической школы провели социальные партнеры проекта. Также они пообещали поддержать будущих студентов стипендиями во время учебы в вузах и предложить рабочие места в родном регионе.

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