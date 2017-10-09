×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россиянам стоит выезжать в аэропорты Кипра заранееСегодня в 17:43

  • Текст

Чтобы не "зависнуть" на паспортном контроле.

В ближайшее время в аэропортах Кипра ожидаются длительные задержки при прохождении паспортного контроля. Это обусловлено более дотошными проверками в рамках реализации постановления 458/2017 ЕС о повышении тщательности пограничного контроля.

В связи с этим пассажирам, вылетающим из Ларнаки в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург и Краснодар, следует прибывать в аэропорт не менее, чем за 3 часа до вылета, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

В Югре отвернулись от жертв ДТП.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×