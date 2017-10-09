Чтобы не "зависнуть" на паспортном контроле.

В ближайшее время в аэропортах Кипра ожидаются длительные задержки при прохождении паспортного контроля. Это обусловлено более дотошными проверками в рамках реализации постановления 458/2017 ЕС о повышении тщательности пограничного контроля.

В связи с этим пассажирам, вылетающим из Ларнаки в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург и Краснодар, следует прибывать в аэропорт не менее, чем за 3 часа до вылета, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".