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Публичный Wi-Fi привяжут к ГосуслугамСегодня в 18:47

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Ради популяризации ЕСИА.

Подключение через Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) может оказаться единственным путем доступа к публичному Wi-Fi в регионах России. С рекомендацией властям субъектов РФ привязать его к авторизации на портале госуслуг выступило Минкомсвязи, пишут "Известия".

Таким образом ведомство планирует быстрее справиться с задачей популяризации ЕСИА, где хранится основная информация о пользователях: ФИО, паспортные данные, сообщения о штрафах ГИБДД, данные электронной медицинской карты и другое.

В настоящее время чаще всего операторы связи идентифицируют личность пользователя по номеру телефона. Чтобы воспользоваться Wi-Fi, достаточно ввести мобильный номер, получить сообщение с кодом подтверждения и ввести его в специальном окне веб-интерфейса.

Идентификацию посредством ЕСИА чаще всего используют для доступа к публичным беспроводным сетям в транспорте. Например, в московской подземке, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что на конец августа 2017 года, согласно статистике Минкомсвязи, в ЕСИА были зарегистрированы 55,5 миллиона россиян.

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