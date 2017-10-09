Сахар подешевел на 16,5%.

С начала начала 2017 года товары и услуги в Свердловской области подорожали на 1,3%. Это почти втрое ниже аналогичного показателя прошлого года (4,4%).

При этом практически не вырос в цене минимальный продовольственный набор - на конец сентября он стоил 3 961,8 рубля (+0,1% с конца декабря 2016 года), сообщили "Уралинформбюро" в Свердловскстате.

Это объясняется снижением расценок на основные продукты. Заметнее всего подешевел сахар - на 16,5%, яйца - на 10,6%, плодоовощная продукция, в том числе картофель, - на 9,3%. Крупы и бобовые стали доступнее на 7,9%, подсолнечное масло - на 5,8%, макароны - на 2,65%, а мука - на 1,5%.

При этом сразу на 9,1% подорожало мороженое. Алкоголь прибавил в цене 4,9%, безалкогольные напитки - 3,5%, "молочка" - 2,4%. Также выросли расценки на хлебобулочные изделия, рыбу, мясопродукты и кондитерские изделия (на 1,3- 2,2%).

Непродовольственные товары стали дороже на 1,9%. Ударили по карманам свердловчан школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары (+8,9%), табачные изделия (+5%) и печатные издания (+2,6%). Бытовые приборы, наоборот, упали в цене, правда, всего лишь на 0,6%, еще менее заметно подешевели моющие и чистящие средства – на 0,1%.

Все накладнее обходится прокорм железного коня: бензин в среднем подорожал на 3,8%, а дизельное топливо – на 1,8%. А вот цена на газовое моторное топливо снизилась на 3,6%.

Жилищные услуги в среднем прибавили 3,4%, коммунальные – 5,4%. Среди услуг связи стали дороже пересылка простого письма по России (+15,8%), абонентская плата за радиоточку (+10%) и услуги городской телефонной связи (+2,1%).