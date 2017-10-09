На Среднем Урале наступила "дольче вита"Сегодня в 19:20
- Текст
Сахар подешевел на 16,5%.
С начала начала 2017 года товары и услуги в Свердловской области подорожали на 1,3%. Это почти втрое ниже аналогичного показателя прошлого года (4,4%).
При этом практически не вырос в цене минимальный продовольственный набор - на конец сентября он стоил 3 961,8 рубля (+0,1% с конца декабря 2016 года), сообщили "Уралинформбюро" в Свердловскстате.
Это объясняется снижением расценок на основные продукты. Заметнее всего подешевел сахар - на 16,5%, яйца - на 10,6%, плодоовощная продукция, в том числе картофель, - на 9,3%. Крупы и бобовые стали доступнее на 7,9%, подсолнечное масло - на 5,8%, макароны - на 2,65%, а мука - на 1,5%.
При этом сразу на 9,1% подорожало мороженое. Алкоголь прибавил в цене 4,9%, безалкогольные напитки - 3,5%, "молочка" - 2,4%. Также выросли расценки на хлебобулочные изделия, рыбу, мясопродукты и кондитерские изделия (на 1,3- 2,2%).
Непродовольственные товары стали дороже на 1,9%. Ударили по карманам свердловчан школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары (+8,9%), табачные изделия (+5%) и печатные издания (+2,6%). Бытовые приборы, наоборот, упали в цене, правда, всего лишь на 0,6%, еще менее заметно подешевели моющие и чистящие средства – на 0,1%.
Все накладнее обходится прокорм железного коня: бензин в среднем подорожал на 3,8%, а дизельное топливо – на 1,8%. А вот цена на газовое моторное топливо снизилась на 3,6%.
Жилищные услуги в среднем прибавили 3,4%, коммунальные – 5,4%. Среди услуг связи стали дороже пересылка простого письма по России (+15,8%), абонентская плата за радиоточку (+10%) и услуги городской телефонной связи (+2,1%).
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:03
211 школьников скончались на уроках физкультуры
За два года.Сегодня в 19:49
Украинцам запретят ездить в Россию
За дело взялась Верховная Рада.Сегодня в 19:32
Звезде "Стартрека" поставили памятник в Лос-Анджелесе
На Голливудском кладбище.Сегодня в 19:20
На Среднем Урале наступила "дольче вита"
Сахар подешевел на 16,5%.Сегодня в 18:49
Двухлетняя тюменка обожгла лицо спиралью обогревателя
Упавшего на нее с телевизора.Сегодня в 18:47
Публичный Wi-Fi привяжут к Госуслугам
Ради популяризации ЕСИА.Сегодня в 18:44
Сергей Неверов возглавил фракцию единороссов в Госдуме
После одобрения Медведевым и Путиным.Сегодня в 18:39
На Южном Урале экс-сотрудники ИК-2 пойдут под суд за смерть зэка
Осужденный задохнулся.Сегодня в 18:22
Ионин или "варяг": свердловские эсеры ждут нового руководителя
Преемника Буркова ждут в течение месяца.Сегодня в 17:58
Президент Киргизии передумал встречаться с Путиным в Сочи
Чтобы избежать беспорядков в стране.Сегодня в 17:54
Ефименко предъявили окончательное обвинение в убийстве дочери экс-гендиректора ЧТЗ
И денежных махинациях.Сегодня в 17:43
Россиянам стоит выезжать в аэропорты Кипра заранее
Чтобы не "зависнуть" на паспортном контроле.Сегодня в 17:34
Юных тюменцев со школьной скамьи будут учить геологии
В специальной лаборатории.Сегодня в 17:07
Электрогазосварщик "Уватнефтегаза" вошел в тройку лучших
Специалистов "Роснефти".Сегодня в 17:07
Главный свердловский эсер Бурков возглавил Омскую область
На правах "врио".
Главные новости
- Сегодня в 17:07Главный свердловский эсер Бурков возглавил Омскую область
- Сегодня в 15:08Депутат свердловского ЗакСо Вегнер готов подхватить Белоярский
- Сегодня в 14:48Зазеленевший пруд под Нижним Тагилом привлек внимание прокуратуры
- Сегодня в 11:40На поездку в олимпийский Пхенчхан претендуют 11 свердловских спортсменов
- Сегодня в 11:34В свердловском селе пять человек погибли на пожаре
Аналитика
Храму закон не писан
В Екатеринбурге.
50 минут гласности Генпрокуратуры
Дали почву для прогноза.
Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой
В Югре отвернулись от жертв ДТП.