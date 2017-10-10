Посетивших его в рамках экопресс-тура.

Журналисты ямальских СМИ побывали на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении. Экологический пресс-тур был приурочен к 33-летию со дня образования ООО "Газпром добыча Ямбург", сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ компании.

В первый день съемочные группы трех телекомпаний, а также корреспонденты и фотографы трех печатных изданий познакомились с работой девятого газового промысла, расположенного на Харвутинском куполе. Им показали работу газоперекачивающих агрегатов (ГПА) дожимной компрессорной станции, недавно введенной в эксплуатацию. Семь ГПА, мощностью 16 МВт каждый, в зависимости от режима и задания производственно-диспетчерской службы поддерживают добычу харвутинского газа на должном уровне.

Затем журналистов отвезли на куст газовых скважин, где показали работу системы кустовой телемеханики. Ее внедрение позволило перейти от круглосуточного мониторинга параметров скважин к дистанционному управлению их работой: регулированию дебитов и подачи метанола.

"В Ямбурге нам показали экологический аспект добычи газа, и это очень важно! Важно найти баланс между потребностями энергетики и коренными народами, которые здесь издавна живут. Я вижу искренность людей, которые здесь работают. С удовольствием слушал руководителя промысла Асгата Файзуллина. Им не чужая эта земля, они стремятся найти гармонию между ней и производством", - отметил обозреватель ФГБУ "Редакция Российской Газеты" Анатолий Меньшиков.

Второй день пресс-тура запомнился посадкой 10 молодых ив возле гостиницы "Ямбург", которые подготовили работники управления по эксплуатации вахтовых поселков.

"Это первое по счету дерево в моей жизни, – поделилась впечатлениями корреспондент новоуренгойского телевидения "Импульс" Наталья Худяева. – В основном мы, журналисты, остаемся по другую сторону, мы рассказываем о таких событиях, а сейчас самим удалось сделать такое хорошее дело. Это очень приятно!"

После этого делегация отправилась наблюдать за взятием проб воды специалистами ямбургской лаборатории экологического контроля. Водный экологический мониторинг охватывает несколько сотен точек отбора: Обская губа, озера, реки, даже самые мелкие, растворяющиеся в тундре. Повышенное внимание к водоемам объясняется их рыбохозяйственным значением, Обская губа к тому же – основной источник питьевой воды.

"Мне очень понравилась лаборатория, которую мы увидели, – сказал телеобозреватель ОТРК "Ямал - Регион" Альберт Хисматуллин. – Видно, что люди, которые там работают, переживают за общее состояние окружающей среды. Да и сама лаборатория оснащена по последнему слову техники".

ООО "Газпром добыча Ямбург" традиционно проводит пресс-туры для представителей СМИ, работающих в зоне производственной деятельности предприятия. Для журналистов это - возможность приехать на производственные объекты, в вахтовые поселки и лично увидеть, как ведется добыча газа, пообщаться с участниками производственного процесса и найти интересный сюжет для репортажей.

Фото Бориса Великова