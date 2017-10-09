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211 школьников скончались на уроках физкультурыСегодня в 20:03

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За два года.

За последние два года на уроках физической культуры в российских школах погибли 211 детей. Такую цифру озвучила руководитель Минобрнауки РФ Ольга Васильева на заседании Совета Федерации по науке, образованию и культуре, передает "Уралинформбюро".

По мнению министра, к этому привела защита персональных данных детей. Зачастую в школе нет никакой информации, чем на самом деле болен ребенок, что не дает возможности правильно организовать первую помощь.

В планах министерства вернуться к практике групп здоровья, разделение на которые проводят врачи. Это позволит устанавливать детям посильную нагрузку, а учителя будут знать, с каким именно диагнозом пришел к ним ребенок.

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