Отложен прилет трех рейсов.

Туман, накрывший 10 октября Екатеринбург и окрестности, внес коррективы в работу крупнейшей уральской авиагавани. Из-за метеоусловий в Кольцово на данный момент задерживается прилет трех рейсов, передает "Уралинформбюро".

На полтора часа позже прибудет самолет из Тюмени, более чем на семь часов задержан борт из московского Шереметьево и почти на пять часов - из Внуково. Также несколько самолетов вылетят позже, потому что метеоусловия помешали им прибыть вовремя в столицу Урала, сообщили корреспонденту агентства в справочной аэропорта. Так, вылет в Стамбул отложен почти на пять часов - на 12.05.