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Ростуризм просит россиян не ехать во Францию и ИталиюСегодня в 08:32

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Из-за забастовок.

Ростуризм рекомендует российским гражданам учитывать риски транспортных сбоев при планировании поездок в Италию, Францию и Бельгию в связи с проходящими в этих странах забастовками. Об этом сообщается на портале ведомства, передает "Уралинформбюро".

"По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в период с 10 по 13 октября 2017 года запланированы всеобщие забастовки профсоюзов в Бельгии (10 октября), Франции (10-11 октября) и Италии (13 октября)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи этим возможны сбои в работе общественного транспорта и некоторых аэропортов.

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