На "безбагажных" тарифах.

Минтранс расширил перечень вещей в ручной клади для "безбагажных" тарифов и определил бесплатные нормы провоза багажа. Соответствующая информация размещена на официальном сайте министерства, передает "Уралинформбюро".

"Для удобства пассажиров установлена возможность провоза багажа без взимания дополнительной платы. Данная норма будет применяться исключительно к невозвратным тарифам. При этом норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком, и не может быть менее чем 10 кг на одного пассажира", - говорится в документе.

Отмечается также, что пассажир имеет право на бесплатный провоз ручной клади в самолете (не менее 5 килограммов) по невозвратному тарифу без нормы бесплатного багажа, невозвратному с нормой багажа, возвратному с багажом. Авиакомпании в качестве конкурентного преимущества могут увеличить разрешенный к провозу вес ручной клади.

Сверх нормы ручной клади на борту воздушного судна, без взимания дополнительной платы, пассажиры могут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов. В действующий перечень добавлены рюкзаки, лекарственные препараты, товары, приобретенные в магазинах "дьюти-фри".

Также в список провозимых бесплатно сверх нормы вещей включены костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, позволяющие безопасно разместить их на полке над сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего кресла. Если эти вещи превышают указанные габариты, они сдаются в зарегистрированный багаж без взимания дополнительной платы.

Еще одним важным изменением стала отмена маркировки ручной клади для пассажиров, использующих электронную регистрацию на рейс. Теперь ее можно взвесить непосредственно перед выходом пассажира на посадку.

Наконец, в "багажные" и "безбагажные" тарифы добавлено правило объединения веса багажа пассажиров, которые летят вместе.