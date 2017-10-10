Фотохудожники ММК собрали урожай наград профсоюзного конкурсаСегодня в 11:04
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И заняли весь пьедестал.
Сотрудники предприятий Группы ММК заняли весь пьедестал областного фотоконкурса "Профсоюз: взгляд через объектив". Состязания фотохудожников провела региональная организация ГМПР для повышения престижа рабочих профессий, раскрытия творческих способностей членов профсоюза и распространения его идеологии.
Активными участниками конкурса стали представители первичных профсоюзных организаций Группы ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ПАО "Челябинский металлургический комбинат", ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-Метиз", ООО "Златоустовский электрометаллургический завод" и ПАО "Челябинский цинковый завод".
На суд комиссии областной организации ГМПР по информационной работе было представлено 52 снимка. В работах учитывались композиционное решение, выразительность и оригинальность, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ММК.
Третье место поделили ведущий специалист по информационной работе "ММК-Метиз" Наталья Козлова с "Трудовыми буднями профкома" и главный калибровщик ЦЗЛ ЗЭМЗ Михаил Просвирнин с фотографией "Перед рейсом".
На вторую ступень пьедестала поднялись ведущий специалист по охране труда Управления главного энергетика ММК Рим Абзалутдинов со снимком "Слава победителям" и помощник председателя первичной профсоюзной организации ЧМК Андрей Пупков с "Солидарностью".
Первое жюри присудило старшему менеджеру Группы по обеспечению деятельности Правления и комитетов Совета директоров ПАО "ММК" Ирине Заитовой за работу "Живем настоящим, помним прошлое, строим будущее".
Летом И.Заитова была объявлена победителем фотоконкурса первичной профсоюзной организации Группы ММК "#Я в профсоюзе!" в номинации "С юбилеем, комбинат!".
Все победители областного фотоконкурса ГМПР получили дипломы и денежные премии.
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