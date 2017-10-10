×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Три китаянки не смогли улететь домой после пластикиСегодня в 10:01

  • Текст

Из-за изменившейся внешности.

Три китаянки застряли в аэропорту после пластических операций. Внешность женщин настолько изменили отеки и бинты, что они не смогли пройти паспортный контроль, пишет Daily Mirror.

Снимок несчастных с опухшими лицами, ожидающих решения миграционной службы, стал вирусным в китайском сегменте Интернета. Фотография собрала сотни тысяч лайков и репостов.

Стоит отметить, что пластические операции в Поднебесной невероятно популярны. Это объясняется тем, что в стране считаются красивыми женщины, похожие на представительниц европеоидной расы. Весной этого года китаянок охватила страсть к пластике, которая делала их похожими на дочь американского президента Иванку Трамп.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Чудеса в решете»

Главные новости

Аналитика

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×