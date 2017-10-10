Из-за изменившейся внешности.

Три китаянки застряли в аэропорту после пластических операций. Внешность женщин настолько изменили отеки и бинты, что они не смогли пройти паспортный контроль, пишет Daily Mirror.

Снимок несчастных с опухшими лицами, ожидающих решения миграционной службы, стал вирусным в китайском сегменте Интернета. Фотография собрала сотни тысяч лайков и репостов.

Стоит отметить, что пластические операции в Поднебесной невероятно популярны. Это объясняется тем, что в стране считаются красивыми женщины, похожие на представительниц европеоидной расы. Весной этого года китаянок охватила страсть к пластике, которая делала их похожими на дочь американского президента Иванку Трамп.