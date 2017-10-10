В Прикамье поставщик ресурсов оставил без тепла 43 жилых домаСегодня в 10:58
- Текст
И 7 бюджетных организаций.
В Сылвенском поселении (Пермский муниципальный район) 43 жилых дома и 7 бюджетных организаций остались без отопления. Из-за накопившихся долгов перед газоснабжающей организацией "КП Сылва" прекратила подачу тепла потребителям, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФАС Пермского края, возбудившего дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Представители теплоснабжающей организации пояснили, что долг образовался по причине неуплаты коммунальных услуг управляющей компанией "Управдом". Однако антимонопольщики подчеркнули, что наличие задолженности не является безусловным основанием для отключения от услуги всех потребителей.
"Заложниками во всей этой ситуации стали жители, в том числе и добросовестные плательщики коммунальных услуг. С сентября подача тепла была возобновлена уже другой компанией, сейчас мы разбираемся, кто будет нести ответственность за сложившую ситуацию", - пояснил заместитель руководителя управления Николай Хаснуллин.
Ближайшее заседание по делу назначено на 18 октября.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:50
Названы самые популярные профессии в российских колледжах
Некоторые дают фору вузовским.Сегодня в 18:49
Следователи разыскивают напавшего на девочку тюменца
Школьница сумела вырваться и убежать.Сегодня в 18:43
Завод по производству сахара отравил три сотни школьников
Более 30 - в тяжелом состоянии.Сегодня в 18:28
В Прикамье под завалами разрушенного дома обнаружили второго погибшего
Под бетонной плитой.Сегодня в 18:23
Претенденты на пост главы Среднего Урала раскрыли кошельки
Своих губернаторских кампаний.Сегодня в 18:09
В Нижнем Тагиле мужчина избил 12-летнего ребенка
Возбуждено уголовное дело.Сегодня в 18:06
Американку 19 лет насиловал отчим
И всячески издевался над ней.Сегодня в 17:55
Берег Исети засадят розами
По плану "Осы".Сегодня в 17:51
Банда таджикских наркоторговцев отправится в тюрьму
За продажу опиума.Сегодня в 17:38
Треть Украины нервничает
В Европе это рекорд.Сегодня в 17:32
Оборудование ВСМПО обновляют строго по графику
Без сучка и задоринки.Сегодня в 17:28
Минивэн перевернул грузовик на трассе под Челябинском
Семь пострадавших, виновник - в розыске.Сегодня в 17:26
К Южному Уралу подступает ящур
Вирус обнаружен в Башкирии.Сегодня в 17:05
Патент Чернина – мифология "Черной дыры"
Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".Сегодня в 17:02
Киргизского политика задержали за подготовку переворота
И массовых беспорядков.
Главные новости
- Сегодня в 18:23Претенденты на пост главы Среднего Урала раскрыли кошельки
- Сегодня в 17:26К Южному Уралу подступает ящур
- Сегодня в 17:05Патент Чернина – мифология "Черной дыры"
- Сегодня в 16:50Приговор несостоявшемуся убийце Олегу Дудко
- Сегодня в 16:17Мандат Буркова пошел по рукам
Аналитика
Патент Чернина – мифология "Черной дыры"
Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".
Храму закон не писан
В Екатеринбурге.
50 минут гласности Генпрокуратуры
Дали почву для прогноза.