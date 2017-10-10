Не пережил: украинец умер после поражения его сборной в отборе к ЧМ-2018Сегодня в 10:54
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"Жовто-блакитные" в Россию не приедут.
Болельщик сборной Украины по футболу скончался во время встречи его сборной с командой Хорватии. В матче "жовто-блакитные" потерпели поражение и лишились шансов на поездку на ЧМ-2018 в Россию.
Инцидент произошел в Киеве на стадионе "Олимпийский", пишет Espreso.tv. Мужчине было около 40 лет. Точная причина его смерти устанавливается.
Сборная Украины уступила Хорватии со счетом 0:2. Оба мяча в ворот хозяев отправил Андрей Крамарич, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что к настоящему моменту определились 17 из 32 участников финальной части мундиаля. Помимо принимающей турнир России бороться за звание сильнейших в мире будут футболисты Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Сербии и Исландии.
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