×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Не пережил: украинец умер после поражения его сборной в отборе к ЧМ-2018Сегодня в 10:54

  • Текст

"Жовто-блакитные" в Россию не приедут.

Болельщик сборной Украины по футболу скончался во время встречи его сборной с командой Хорватии. В матче "жовто-блакитные" потерпели поражение и лишились шансов на поездку на ЧМ-2018 в Россию.

Инцидент произошел в Киеве на стадионе "Олимпийский", пишет Espreso.tv. Мужчине было около 40 лет. Точная причина его смерти устанавливается.

Сборная Украины уступила Хорватии со счетом 0:2. Оба мяча в ворот хозяев отправил Андрей Крамарич, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что к настоящему моменту определились 17 из 32 участников финальной части мундиаля. Помимо принимающей турнир России бороться за звание сильнейших в мире будут футболисты Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Сербии и Исландии.

Ранее по теме:
"Екатеринбург Арена" признана самым "чокнутым" стадионом мира

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×