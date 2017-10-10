Об этом сообщил его друг.

Один из самых известных телевизионных целителей России и стран СНГ Аллан Чумак скончался на 83-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон, передает "Уралинформбюро".

"Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак - выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память", - написал минувшей ночью Гордон.

Аллан Чумак приобрел популярность в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века. Во время телевизионных сеансов целительства он "заряжал" воду и другие субстанции. После введения ограничения на нетрадиционные методы лечения Чумак исчез с телеэкранов, но продолжил деятельность в Интернете. Правда, судя по всему, вернуть былую популярность ему не удалось.

Стоит отметить, что официального подтверждения информации о смерти Аллана Чумака на данный момент нет.