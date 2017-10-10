×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Скончался целитель Аллан ЧумакСегодня в 11:19

  • Текст

Об этом сообщил его друг.

Один из самых известных телевизионных целителей России и стран СНГ Аллан Чумак скончался на 83-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон, передает "Уралинформбюро".

"Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак - выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память", - написал минувшей ночью Гордон.

Аллан Чумак приобрел популярность в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века. Во время телевизионных сеансов целительства он "заряжал" воду и другие субстанции. После введения ограничения на нетрадиционные методы лечения Чумак исчез с телеэкранов, но продолжил деятельность в Интернете. Правда, судя по всему, вернуть былую популярность ему не удалось.

Стоит отметить, что официального подтверждения информации о смерти Аллана Чумака на данный момент нет.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Скорбим»

Главные новости

Аналитика

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×