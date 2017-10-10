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Закопанный на пляже окурок оценили в 100 тысячСегодня в 11:27

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В Таиланде.

С ноября 2017 года запрет на курение планируется ввести на пляжах Таиланда. К этому Департамент морских и прибрежных ресурсов королевства сподвигло обнаружение почти 140 тысяч окурков на 2,5-километровом пляже Патонг, пишет газета The Nation.

Пока ограничения для любителей подымить намерены ввести на 20 прибрежных территориях, включая Мае Пим, Лаем Синг, Банг Саен, Ча-ам, Кхао Такиаб, Бо Пхут, Хаад Саи Ри, Патонг, Паттайя, Джомтьен, Кох-Хай-Нок и Кох-Хай-Най.

Нарушителям запрета будет грозить лишение свободы на один год или штраф в размере 100 тысяч бат, передает "Уралинформбюро".

"Мы не будем полностью запрещать курение, места для этого будут отведены за территорией пляжа. Нельзя будет гулять по пляжу с сигаретой и бросать окурки в песок", - уточнил глава департамента Бурупхат Джатупон.

В будущем в ведомстве планируют запретить курение на пассажирских и туристических лодках, чтобы очистить от "бычков" море.

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