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Отдел оформления загранпаспортов в Екатеринбурге меняет "прописку"Сегодня в 11:56

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Переезжая с Крылова на Ботанику.

С 10 по 17 октября 2017 года в Екатеринбурге нельзя будет лично подать документы для оформления загранпаспорта на Крылова, 2. Как сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, это связано с тем, что сотрудники подразделения по вопросам миграции регионального главка переезжают в другое здание - на Крестинского, 61.

С 10 по 13 октября на Крылова, 2 будут только выдавать оформленные ранее заграничные паспорта. Тех, кому пришло приглашение, ждут в кабинете 101 во вторник с 9.00 до 13.00, в среду - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 19.00, а также в пятницу - с 9.00 до 13.00.

Прием граждан по новому адресу - улица Крестинского, 61 ориентировочно будет возобновлен с 18 октября 2017 года.

Валерий Горелых отметил, что подать документы на оформление загранпаспорта нового поколения возможно через портал Госуслуг, а также в подразделениях по вопросам миграции УМВД по Екатеринбургу.

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