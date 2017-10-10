Отдел оформления загранпаспортов в Екатеринбурге меняет "прописку"Сегодня в 11:56
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Переезжая с Крылова на Ботанику.
С 10 по 17 октября 2017 года в Екатеринбурге нельзя будет лично подать документы для оформления загранпаспорта на Крылова, 2. Как сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, это связано с тем, что сотрудники подразделения по вопросам миграции регионального главка переезжают в другое здание - на Крестинского, 61.
С 10 по 13 октября на Крылова, 2 будут только выдавать оформленные ранее заграничные паспорта. Тех, кому пришло приглашение, ждут в кабинете 101 во вторник с 9.00 до 13.00, в среду - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 19.00, а также в пятницу - с 9.00 до 13.00.
Прием граждан по новому адресу - улица Крестинского, 61 ориентировочно будет возобновлен с 18 октября 2017 года.
Валерий Горелых отметил, что подать документы на оформление загранпаспорта нового поколения возможно через портал Госуслуг, а также в подразделениях по вопросам миграции УМВД по Екатеринбургу.
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