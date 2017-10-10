Автомобилисты Екатеринбурга встали в неожиданных заторахСегодня в 12:11
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К полудню в городе наблюдаются серьезные пробки.
10 октября центр Екатеринбурга встал в многокилометровые заторы. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", затруднение автомобильного движения в уральской столице оценивается в 5 баллов, что для полудня является редкостью, передает "Уралинформбюро".
Самая сложная ситуация сейчас на улице Восточной от Короленко до Куйбышева – скорость движения на этом участке составляет всего 5 километров в час.
Со скоростью 3 километра в час движутся автомобили в центр по Лунчарского от Шевченко до проспекта Ленина.
Затруднено движение по Свердлова от Мельковской до Шевченко и Карла Либкнехта от Шевченко до Ленина. Аналогичная ситуация на параллельно идущих с ними Царской и Пролетарской.
Проспект Ленина стоит участками. В сторону ВИЗа заторы на отрезках от Восточной до Мамина-Сибиряка и от 8 Марта до Маршала Жукова. В сторону УрФУ – от Вайнера до Карла Либкнехта.
Стоит отметить, что в настоящее время на ремонтные работы закрыты 2 дорожных участка, через которые, как правило, идет большой автомобильный поток, - Макаровский мост и перекресток Мамина-Сибиряка с Первомайской.
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