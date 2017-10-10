Гордума Екатеринбурга решила судьбу "религиозного" жильяСегодня в 12:42
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Доверив ее комитету по жилполитике.
Передачей муниципальной собственности в ведение религиозных организаций будет заниматься не только Департамент управления муниципальным имуществом (ДУМИ), но и городской Комитет по жилищной политике — но лишь в том случае, если запрашиваемые помещения по закону являются жилыми. Такое решение принято 10 октября на заседании Екатеринбургской городской думы, сообщает "Уралинформбюро".
В данный момент передачей религиозным организациям имущества, находящегося в муниципальной собственности, занимается ДУМИ Екатеринбурга. Однако по закону эта организация полномочна распоряжаться лишь нежилыми помещениями. В результате возникла юридическая коллизия, из-за которой насельницы Ново-Тихвинского женского монастыря, проживая в кельях (то есть в жилых помещениях), не могут через аппарат ДУМИ получить эти помещения в полноправное владение.
Поэтому заместитель начальника городского Департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров обратился к депутатам Екатеринбургской гордумы с предложением передать соответствующие полномочия Комитету по жилищной политике мэрии.
При этом сама передача муниципального имущества религиозным организациям будет безвозмездной, подчеркнули депутаты гордумы. Этот порядок будет касаться не только организаций Русской православной церкви, но и других концессий, зарегистрированных в Екатеринбурге.
Следует напомнить, что на днях Арбитражный суд Свердловской области отказал Екатеринбургской епархии РПЦ в удовлетворении иска к МУГИСО по поводу передачи церкви зданий трех колледжей: Екатеринбургского монтажного (Декабристов, 83), Екатеринбургского экономико-технологического (Декабристов, 58) и Свердловского мужского хорового (Ленина,13/Сакко и Ванцетти, 41).
Суд мотивировал свое решение тем, что истцы не предоставили документов, доказывающих нахождение этих зданий в собственности церкви до 1917 года. Тем не менее "Уралинформбюро" располагает сведениями, что оба здания на улице Декабристов до революции имели отношение к церковной жизни.
Так, в помещении на Декабристов, 58 с 1880 года вплоть до Октябрьской революции размещалось Екатеринбургское епархиальное женское училище, а на Декабристов, 83 находился пансион училища. Часть здания по Ленина, 13 (Свердловский мужской хоровой колледж) занимала придомовая церковь Алексеевского реального училища.
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