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Таджикский чиновник матом требовал закрытия мечетиСегодня в 12:37

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В Рудаки.

В Таджикистане пользователей соцсетей всколыхнуло шокирующее видео из мечети в районе Рудаки.

На кадрах, выложенных на YouTube, видно, что мужчина в деловом костюме и при галстуке входит во двор при культовом сооружении и в грубой форме требует закрыть мечеть. Не скупится он и на угрозы прихожанам и священнослужителям, передает "Уралинформбюро".

Активист Али Ализод вычислил сквернослова. На своей странице в Facebook общественник пишет, что это главный специалист отдела регулирования традиций и обрядов поселка Чоряккорон района Рудаки Шокирджон Холдоров.

Многие интернет-пользователи считают, что государственный муж ведет себя как минимум недостойно, и за это его стоит наказать. Некоторые и вовсе называют его кафиром (неверным). "Он не мусульманин, и не достоин руководящей должности, кем бы он не был", - написал один из комментаторов (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).﻿

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