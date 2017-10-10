В Рудаки.

В Таджикистане пользователей соцсетей всколыхнуло шокирующее видео из мечети в районе Рудаки.

На кадрах, выложенных на YouTube, видно, что мужчина в деловом костюме и при галстуке входит во двор при культовом сооружении и в грубой форме требует закрыть мечеть. Не скупится он и на угрозы прихожанам и священнослужителям, передает "Уралинформбюро".

Активист Али Ализод вычислил сквернослова. На своей странице в Facebook общественник пишет, что это главный специалист отдела регулирования традиций и обрядов поселка Чоряккорон района Рудаки Шокирджон Холдоров.

Многие интернет-пользователи считают, что государственный муж ведет себя как минимум недостойно, и за это его стоит наказать. Некоторые и вовсе называют его кафиром (неверным). "Он не мусульманин, и не достоин руководящей должности, кем бы он не был", - написал один из комментаторов (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).﻿