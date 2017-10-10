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ЭК "Восток" приняла участие в тюменском форуме "На 55 с плюсом!"Сегодня в 15:54

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С демонстрацией преимуществ "Личного кабинета".

Энергосбытовая компания "Восток" в Тюмени приняла участие в форуме "На 55 с плюсом!". Мероприятие было организовано Областным геронтологическим центром в рамках Международного дня пожилых людей, сообщили "Уралинформбюро" в отделе по связям с общественностью ЭК "Восток".

Несколько сотен участников посетили спортивные площадки, площадки по безопасности, здоровью, туризму. Образовательные учреждения презентовали свои факультеты и образовательные программы. Любители рукоделия посетили мастер-классы по домовой росписи, ковроткачеству, лоскутному шитью, художественной резьбе по кости и мокрому валянию.

Особой популярностью пользовались фотозона с инстапринтером и "Территория красоты и стиля, где прошел модный показ, а имиджемейкеры поделились советами.

На интерактивной площадке "Тюменьэнергосбыта" – филиала АО "ЭК "Восток" представителям старшего поколения рассказывали об удобных способах передачи показаний и оплаты электроэнергии - когда не нужно приходить в офис и все можно сделать из дома. Также пожилым людям раздали листовки с пошаговыми инструкциями по регистрации в "Личном кабинете" и ответили на все вопросы о новой услуге компании по замене электросчетчиков. Каждого гостя одарили красивой ручкой и блокнотом с логотипом ЭК "Восток" и полезной информацией на обложке.

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