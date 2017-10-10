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Гордума Екатеринбурга обсудит Храм-на-водеСегодня в 12:55

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Возможно, уже в октябре.

Гордума Екатеринбурга вынесет вопрос о строительстве Храма-на-воде на одно из своих ближайших заседаний, сообщает "Уралинформбюро". С такой инициативой выступили депутаты на заседании 10 октября.

Изначально вопрос поднял депутат Илья Лобов. Он предложил подготовить обращение на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с призывом организовать общественное обсуждение этой непростой темы. Однако народные избранники не поддержали коллегу. Зато в конце заседания сразу от нескольких депутатов поступило альтернативное предложение: обсудить возведение Храма-на-воде на так называемом информационном часе.

Вице-председатель гордумы Виктор Тестов отметил, что на обсуждение вопроса, где стоять Храму святой Екатерины (официальное наименование Храма-на-воде), следует пригласить архитекторов, строителей, представителей Екатеринбургской епархии РПЦ и общественных активистов. Кроме того, по мнению депутата Олега Хабибуллина, в дискуссии должны принять участие специалисты в области экологии городского пространства.

Дата информационного часа пока не определена. Однако в кулуарах глава Екатеринбурга Евгений Ройзман предположил, что он может состояться уже в октябре.

Следует напомнить, что в мае 2017 года проект, вызвавший столь бурную реакцию общественности, был в кулуарном порядке рассмотрен на заседании градсовета Екатеринбурга. Его члены ознакомились с разными вариантами альтернативного размещения Храма, однако решили не приглашать на мероприятие представителей СМИ.

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