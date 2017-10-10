И до 350 подростков.

Ежегодно в Свердловской области до 4000 взрослых жителей совершают попытки суицида. Об этом сообщил главный психиатр региона Олег Сердюк. Кроме взрослых аналогичные попытки совершают 300-350 подростков.

Тем не менее, по словам специалиста, эти цифры стабильно идут вниз. Как и количество совершенных самоубийств. В 2016 году этот показатель в регионе составил 16 случаев на 100 тысяч населения. По данным ВОЗ, отметка в 20 считается критической.

После каждой попытки подросткового суицида, к ребенку направляют специалистов, чтобы предотвратить повторные попытки. До ноября будет подписан приказ об аналогичной работе и со взрослыми. "Как показывает опыт, с собой покончить пытаются не люди с серьезными психическими заболеваниями, а те, кто попал в конкретную сложную жизненную ситуацию", – рассказал Сердюк.

В целом психическое здоровье уральцев эксперты оценивают как стабильное. Под наблюдением находятся порядка 105 тысяч человек, передает "Уралинформбюро".