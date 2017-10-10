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"Уральские авиалинии" доставят из Москвы в КазаньСегодня в 13:34

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И обратно.

С 1 ноября 2017 года "Уральские авиалинии" открывают новый регулярный рейс Москва - Казань - Москва. В столицу Татарстана можно будет отправиться в среду, а вернуться обратно в четверг.

Перелет в одну сторону на комфортабельных лайнерах A-320, оборудованных салонами бизнес- и экономкласса, обойдется от 2 100 рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Билеты можно купить на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра 8-800-7700-262 и авиакассах.

Казань – крупнейший промышленный и финансовый центр Татарстана. Город с тысячелетней историей, в котором смешались культуры, религии, архитектурные памятники и стили. Помимо обилия памятников и красивых зданий, гости города по достоинству оценят вид на Волгу.

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