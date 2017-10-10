Газовики прошли по домам.

Просроченная задолженность потребителей Свердловской области за потребленный газ на 1 октября 2017 года составила 115 миллионов рублей. Это на 5 миллионов рублей больше аналогичного периода прошлого года. Действенным средством взыскания долгов являются специальные рейды выходного дня по дворам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа".

С началом осени пять таких рейдов прошли на территории обслуживания Арамильской КЭС АО "ГАЗЭКС" - в Арамили, поселке Большой Исток, деревнях Большое и Малое Седельниково. Просроченная задолженность арамильских абонентов за потребленный природный газ и техобслуживание газового оборудования составляла 7,8 миллиона рублей. При этом платежная дисциплина страдает преимущественно у состоятельных граждан. Специальные бригады "ГАЗЭКСа" обошли 75 частных домовладений. Самая большая задолженность составила 134 тысячи рублей - владелец особняка не платил по счетам с марта 2017 года, но при визите спецбригады газовиков нашел средства на погашение долга.

В ходе рейдов должникам предоставлялась возможность расплатиться за поставку газа на месте. В бригаде "ГАЗЭКС" присутствовал кассир с переносным кассовым аппаратом. В результате рейдов удалось собрать 548 тысяч рублей. С 10 абонентами заключены соглашения на реструктуризацию задолженности, 12 домов были отключены от газоснабжения.

"Мы всегда идем навстречу людям. Если ситуация сложная, предоставляется рассрочка. Но если у абонента дом стоит порядка 20 миллионов, а долг 50 000 рублей, это, конечно, сложно понять. Рейды проводились утром в выходные дни, чтобы застать должников дома. Если владельцев недвижимости на месте не оказывалось, мы обговаривали все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации по телефону", - рассказывает специалист отдела экономической безопасности АО "ГАЗЭКС" Александр Бердышев.

АО "ГАЗЭКС" напоминает: оплату квитанций за потребленный газ можно произвести различными способами – через Личный кабинет на сайте компании (http://gazeks.com), в кассах "ГАЗЭКСа", на "Почте России", через терминалы и кассы Сбербанка России, через "Сбербанк Онлайн", а также через кассы СКБ-банка, Уральского банка реконструкции и развития, кассы "Фрисби" (ЕРЦ "Финансовая логистика").