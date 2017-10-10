"Меры будут приняты".

Уполномоченный по правам детей при президенте РФ Анна Кузнецова обещала оказать помощь югорским семьям, чьи дети погибли и пострадали в автокатастрофе в декабре 2016 года. Об этом омбудсмен сказала в интервью Владимиру Познеру в его программе на Первом канале, передает "Уралинформбюро".

"У нас есть обращения по помощи этим (пострадавшим в аварии – прим. редакции) детям и семьям. Мы продолжаем за этим следить, и меры будут приняты. Родители обратились и к нам, и в следственный комитет", – сказала Кузнецова.

Кроме того, детский омбудсмен пояснила свою инициативу о проблесковых маячках на автобусах, перевозящих детей. Ее инициатива направлена в Минтранспорта. Конечное решение остается за ведомством, но мнение Кузнецовой там услышали, отметила она.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в обращении к Кузнецовой родители обратили внимание на отсутствие каких-либо гарантий в вопросе лечения и реабилитации до полного выздоровления пострадавших в аварии детей и тренеров. Кроме того, югорчан волнует сегодняшняя ситуация с организацией и проведением спортивных состязаний. Другой "провисший" вопрос – отсутствие тренировочных помещений для юных акробатов. После аварии спорткомплекс "Сибиряк", где занимались дети, закрыли.

Авария, унесшая жизни 12 человек, среди которых 10 детей, произошла 4 декабря 2016 года под Ханты-Мансийском. Автобус, перевозивший детскую сборную по спортивной гимнастике, столкнулся с грузовиком. Дело направлено в суд. Но его расследование вызвало многочисленные возмущение со стороны общественности и пострадавших. Последних, в частности, не устраивает узкий круг обвиняемых. Дело могут направить на доследование.

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