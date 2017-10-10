Мучиться предстоит неделю.

К Земле приближается новая порция солнечного ветра. Она станет причиной магнитной бури 13-14 октября. 11, 12 и 15 октября магнитное поле Земли будет возмущенным. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

В эти дни возможны сбои в работе средств связи и электронных устройств, передает "Уралинформбюро". Также возрастает вероятность техногенных аварий и катастроф. Люди с повышенной метеочувствительностью могут ощущать дискомфорт. У них возможны головные боли, мигрени, учащенное сердцебиение, бессонница, перепады давления.

Стоит напомнить, 6 сентября на Солнце произошла самая крупная вспышка за последние 12 лет. Она также вызвала головные боли у многих землян.

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