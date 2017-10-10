В Абу-Даби.

Студентка Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ольга Ячменева отправится на WorldSkills International в Абу-Даби.

С 14 по 19 октября в столице Объединенных Арабских Эмиратов померятся силами 1 300 молодых профессионалов из 77 государств, участвующих в мировом движении.

Сборная России будет единственной, представленной в полном составе. 58 участников команды поборются за победу во всех 52 компетенциях, разделенных на шесть блоков: строительство, IT-технологии, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. Ольга Ячменева выступит в компетенции "Малярные и декоративные работы". сообщили "Уралинформбюро" в департаменте образования и науки Тюменской области.

Стоит отметить, что в ходе церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 эстафету мирового первенства передадут России. Следующий, сорок пятый чемпионат, пройдет в Казани в 2019 году.