Боб прошел обучение в Екатеринбурге.

Лабрадор по кличке Боб после обучения в Екатеринбурге заступил на службу в детское отделение челябинской областной психоневрологической больницы №1. Ему предстоит работать с детьми с расстройствами аутистического спектра, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Южного Урала.

Канистерапия (способ реабилитации или лечения людей при помощи собак - прим.ред.) станет одним из этапов реабилитации таких детей. "Роль собаки в канистерапии объясняется непредвзятостью животного и его безусловной любовью к людям. Собаку не волнует внешность, прошлое или будущее человека. Зато она отлично считывает эмоции и может помочь ребенку вступить во взаимодействие с окружающим миром", – пояснила сотрудник детского диспансера ОКСПНБ №1 Ксения Ермакова.

Собаколечение чаще всего применяется при психических расстройствах, аутизме, эпилепсии, стрессе и других проблемах нервной системы. Этот вид воздействия также помогает при слабом умственном или физическом развитии. Он способствует развитию мелкой моторики и навыков речи.

Челябинская область станет пятым регионом России, где будет официально применяться лечение собаками. Центры по канистерапии действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми.

Стоит отметить, что на Южном Урале за 10 лет число детей, поставленных на учет в челябинской областной психоневрологической больнице, выросло с 7 до 848 человек.