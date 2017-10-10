Руины "квартала ювелиров" готовят к сносуСегодня в 16:24
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Под "Екатеринбург-Сити".
Эксперт из Челябинска Татьяна Маевская разрешила демонтаж двух старинных зданий на территории "Екатеринбург-Сити". Речь идет о зданиях под номерами 34 и 38, расположенных на улице Октябрьской Революции, сообщает "Уралинформбюро".
Акт экспертизы опубликован на сайте областного Управления по охране и использованию объектов культурного наследия. Согласно документу, указанные здания (точнее, их руины) находятся по соседству с официально признанными памятниками истории и архитектуры: усадьбой и садом селекционера Казанцева, усадьбой хирурга Соколова и домом ювелира Афиногенова.
По мнению эксперта, здания под номерами 34 и 38 по улице Октябрьской Революции являются рядовыми и не представляют архитектурной либо художественной ценности. В данный момент они находятся в полуразрушенном состоянии. Из первоначального решения фасадов и интерьеров практически ничего не сохранилось, поэтому эти объекты могут подлежать демонтажу.
При этом эксперт советуют при демонтаже строго соблюдать технологические правила. В частности, разбирать строения в порядке, обратном процессу строительства, то есть от крыши до фундамента, чтобы не допустить самопроизвольного обрушения конструкций. При этом зона демонтажа должна быть ограждена сеткой-баннером.
Также акт экспертизы определяет, что разрешено и что запрещено делать на территории выявленных объектов культурного наследия, расположенных на улицах Октябрьской Революции и Февральской Революции. Так, в границах этих памятников разрешены работы по сохранению элементов планировочной структуры, природного и культурного ландшафта, ремонту, консервации и реставрации зданий. Не возбраняется также капремонт объектов инженерной инфраструктуры, находящихся на территории ОКН и монтаж архитектурной подсветки зданий.
При этом запрещено новое строительство либо иная хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению памятников, самовольная вырубка растительности, прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, размещение на фасадах антенн, кондиционеров и рекламных конструкций.
Стоит добавить, что на указанной территории планируется строительство небоскреба "Медная гора", спроектированного по заказу "УГМК-Холдинга". До 1917 года здесь размещался знаменитый "квартал ювелиров", состоявший из 54 усадеб. Большая часть этих усадеб не дожила до 2000 года. Уцелело лишь несколько строений, попавших в перечень ОКН (объектов культурного наследия) еще в советские годы. Все они в данный момент арендуются музеями, общественными организациями и коммерческими структурами.
Так, в доме ювелира Антипина (ул. Октябрьской Революции, 52) размещается отдел продаж УГМК-холдинга, дом хирурга Соколова (ул. Февральской Революции, 27) арендует Национально-культурная автономия татар Свердловской области, а усадьба селекционера Казанцева (ул. Октябрьской Революции, 40) принадлежат Свердловскому областному краеведческому музею. Что касается усадьбы ювелира Афиногенова, ее летом 2017 года купила на аукционе компания "Екатеринбург-Сити", дочерняя структура УГМК.
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