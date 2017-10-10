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"ГАЗЭКС" газифицировал новый район ВолчанскаСегодня в 16:36

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Голубое топливо придет в 130 домов.

Группа компаний "ГАЗЭКС" построила газораспределительные сети для газификации жилого района в южной части Волчанска. Техническая возможность подключения к газу создана для 130 частных домовладений по улицам Московская, Профсоюзная, Малая и Большая Окружная. Проект общей стоимостью 8 миллионов рублей был реализован за счет инвестиционной программы АО "ГАЗЭКС" в течение трех лет. Построены газопроводы высокого и низкого давления общей протяженностью 4 километра и пункт редуцирования газа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Пуск газа первым потребителям состоялся 10 октября 2017 года – на голубое топливо перешли первые три дома с готовой внутренней инфраструктурой. Абоненты отметили, что с нетерпением ждали этого момента - с наступлением холодов бесперебойное отопление будет как нельзя кстати.

Глава Волчанского городского округа Александр Вервейн поблагодарил генерального директора ГК "ГАЗЭКС" Валерия Боровикова и заместителя гендиректора холдинга в Северном округе Ивана Паслера за эффективное сотрудничество и отметил перспективы для дальнейшей газификации Волчанска.

Следует отметить, что в южной части Волчанска по муниципальным контрактам сейчас строятся две котельные мощностью 20 МВт и 5 МВт, которые обеспечат теплом практически всю южную часть города. Проекты подводящих газопроводов в настоящее время проходят госэкспертизу, в конце 2017 года АО "Газмонтаж" (входит в Группу компаний "ГАЗЭКС") планирует начать их строительство.

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