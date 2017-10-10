"ГАЗЭКС" газифицировал новый район ВолчанскаСегодня в 16:36
- Текст
Голубое топливо придет в 130 домов.
Группа компаний "ГАЗЭКС" построила газораспределительные сети для газификации жилого района в южной части Волчанска. Техническая возможность подключения к газу создана для 130 частных домовладений по улицам Московская, Профсоюзная, Малая и Большая Окружная. Проект общей стоимостью 8 миллионов рублей был реализован за счет инвестиционной программы АО "ГАЗЭКС" в течение трех лет. Построены газопроводы высокого и низкого давления общей протяженностью 4 километра и пункт редуцирования газа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
Пуск газа первым потребителям состоялся 10 октября 2017 года – на голубое топливо перешли первые три дома с готовой внутренней инфраструктурой. Абоненты отметили, что с нетерпением ждали этого момента - с наступлением холодов бесперебойное отопление будет как нельзя кстати.
Глава Волчанского городского округа Александр Вервейн поблагодарил генерального директора ГК "ГАЗЭКС" Валерия Боровикова и заместителя гендиректора холдинга в Северном округе Ивана Паслера за эффективное сотрудничество и отметил перспективы для дальнейшей газификации Волчанска.
Следует отметить, что в южной части Волчанска по муниципальным контрактам сейчас строятся две котельные мощностью 20 МВт и 5 МВт, которые обеспечат теплом практически всю южную часть города. Проекты подводящих газопроводов в настоящее время проходят госэкспертизу, в конце 2017 года АО "Газмонтаж" (входит в Группу компаний "ГАЗЭКС") планирует начать их строительство.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:50
Названы самые популярные профессии в российских колледжах
Некоторые дают фору вузовским.Сегодня в 18:49
Следователи разыскивают напавшего на девочку тюменца
Школьница сумела вырваться и убежать.Сегодня в 18:43
Завод по производству сахара отравил три сотни школьников
Более 30 - в тяжелом состоянии.Сегодня в 18:28
В Прикамье под завалами разрушенного дома обнаружили второго погибшего
Под бетонной плитой.Сегодня в 18:23
Претенденты на пост главы Среднего Урала раскрыли кошельки
Своих губернаторских кампаний.Сегодня в 18:09
В Нижнем Тагиле мужчина избил 12-летнего ребенка
Возбуждено уголовное дело.Сегодня в 18:06
Американку 19 лет насиловал отчим
И всячески издевался над ней.Сегодня в 17:55
Берег Исети засадят розами
По плану "Осы".Сегодня в 17:51
Банда таджикских наркоторговцев отправится в тюрьму
За продажу опиума.Сегодня в 17:38
Треть Украины нервничает
В Европе это рекорд.Сегодня в 17:32
Оборудование ВСМПО обновляют строго по графику
Без сучка и задоринки.Сегодня в 17:28
Минивэн перевернул грузовик на трассе под Челябинском
Семь пострадавших, виновник - в розыске.Сегодня в 17:26
К Южному Уралу подступает ящур
Вирус обнаружен в Башкирии.Сегодня в 17:05
Патент Чернина – мифология "Черной дыры"
Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".Сегодня в 17:02
Киргизского политика задержали за подготовку переворота
И массовых беспорядков.
Главные новости
- Сегодня в 18:23Претенденты на пост главы Среднего Урала раскрыли кошельки
- Сегодня в 17:26К Южному Уралу подступает ящур
- Сегодня в 17:05Патент Чернина – мифология "Черной дыры"
- Сегодня в 16:50Приговор несостоявшемуся убийце Олегу Дудко
- Сегодня в 16:17Мандат Буркова пошел по рукам
Аналитика
Патент Чернина – мифология "Черной дыры"
Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".
Храму закон не писан
В Екатеринбурге.
50 минут гласности Генпрокуратуры
Дали почву для прогноза.