И шаху.

Российских младшекласников научат ставить мат и ходить конем. В ближайшие два года в школах будут введены обязательные уроки по шахматам. Об этом министр образования и науки РФ Ольга Васильева сообщила на выступлении в Совете Федерации, передает "Уралинформбюро".

По ее словам, первыми нововведение коснется учеников 1-4 классов - они будут проводить за черно-белой доской по часу в неделю.

На сегодня в школах 90 субъектов РФ работают шахматные кружки для младшеклассников. В целом по стране 742 тысячи школьников увлечены этим видом спорта.

Стоит отметить, что ранее о введении в школах обязательного курса шахмат главу Минобрнауки просил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов, а до него - сенатор Вадим Тюльпанов.

По мнению Илюмжинова, шахматы имеют большую социальную значимость, помогают детям стать более конкурентоспособными, улучшают показатели успеваемости. "Это не только интересная игра, но и навыки математики, контроль времени, пространственного ориентирования, стратегического мышления", - уверен он.

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