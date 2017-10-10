К Южному Уралу подступает ящурСегодня в 17:26
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Вирус обнаружен в Башкирии.
Южноуральское управление Россельхознадзора предупреждает об опасности проникновения в регион вируса ящура.
Смертельное заболевание зафиксировано в республике Башкоростан, которая граничит с Челябинской областью. В связи с этим специалисты ведомства не рекомендуют завозить оттуда животных, продукты животного происхождения и кормовые добавки, передает "Уралинформбюро".
Уточняется, что ящур был выявлен в ходе лабораторных исследований биоматериалов коров, а также обнаружен в пробах сыворотки крови мелкого и крупного рогатого скота в селах Ермухаметово и Урмекеево и ООО КХ "Нур". В населенных пунктах объявлен карантин.
Ящур представляет собой острую зоонозную инфекцию, которая передается от больного парнокопытного животного к человеку. Выделение возбудителя больными животными происходит с молоком, слюной, испражнениями, мочой. От человеку к человеку ящур не передается.
Стоит добавить, что это первый случай обнаружения ящура в стране с начала 2017 года. В 2016 году заболевание регистрировалось во Владимирской области и Забайкальском крае.
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