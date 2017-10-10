В Европе это рекорд.

Каждый третий украинец имеет нервное расстройство. По этому показателю Незалежная на первом месте в Европе, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Минсоцполитики Украины.

Психическими расстройствами страдают 1,2 миллиона жителей (более 3% населения). По данным ведомства, с каждым годом эта цифра растет. Кроме того, без малого 2 миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц, передает "Уралинформбюро".

Нерадужные перспективы ждут не только Украину. Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году психические расстройства по всему миру войдут в первую пятерку болезней.

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